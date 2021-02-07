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Україна в "день солідарності з Білоруссю" висловила підтримку білоруському народу

Новость на русском → Київ, Неділя 07 лютого 2021 13:10
Україна в "день солідарності з Білоруссю" висловила підтримку білоруському народу Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської щодо "міжнародного дня солідарності з Білоруссю". Кулеба висловив від імені України підтримку білоруському народу.

Про це йдеться у заяві глави українського МЗС на сторінці у Twitter.

Як заявив міністр, Україна підтримує право білоруського народу самостійно вирішувати власне майбутнє, а також підтверджує свою солідарність з ним.

"Україна підтверджує свою солідарність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, 9 лютого виповниться півроку з дня початку протестів у Білорусі. 9 серпня 2020 року білоруси вийшли на акцію незгоди з результатами президентських виборів, на яких нібито знову переміг Олександр Лукашенка. Надалі ці вибори і президентство Лукашенка не визнають цивілізовані країни.

Перші акції протесту дуже жорстко розганялися силовиками з застосуванням газу, кийків, водометів, гумових куль, а також були випадки застосування вогнепальної зброї. Тисячі мітингувальників були затримані та декілька - вбиті. Акції в Білорусі тривають досі.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба запропонував Люблінський трикутник (формат переговорів України, Литви та Польщі) як майданчик для врегулювання внутрішньополітичної кризи в Білорусі.

Крім того, наприкінці січня Лукашенко розповів, чому його інавгурація проходила таємно. Він сказав, що в країні нібито готувалася провокація.

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