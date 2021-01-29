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Кулеба запропонував Люблінський трикутник як майданчик для врегулювання кризи в Білорусі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 15:47
Кулеба запропонував Люблінський трикутник як майданчик для врегулювання кризи в Білорусі Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна в рамках Люблінського трикутника, куди входять також Польща і Литва, готова до діалогу з Олександром Лукашенком щодо вирішення кризи в Білорусі. Однак для цього необхідно бажання самих білоруської влади.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Люблінський трикутник з самого початку кризи в Білорусі запропонував свої добрі послуги для сприяння врегулюванню ситуації... Ніхто ні від кого не закривається, але, безумовно, якщо говорити, то розмова має бути із взаємною повагою. І тільки в тому випадку, якщо білоруська сторона дійсно цього хоче. Нав'язуватися ми не будемо, але ми відкриті до спілкування", - заявив Кулеба.

Він додав, що все, що зараз може припинити насильство в Білорусі і забезпечити демократичні трансформації в цій країні, є предметом для розмови.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання Люблінського трикутника. У засіданні взяла участь білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Раніше Кулеба повідомляв, що Україна не буде вживати термін "президент" до Олександра Лукашенка. Київ не визнає легітимність його інавгурації, яка відбулася у вересні.

Також РБК-Україна писало, що Кулеба сумнівається, що Білорусь в осяжному майбутньому буде розвиватися в прозахідному напрямі.

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Новини України Політика Олександр Лукашенко Дмитро Кулеба Люблінський трикутник
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