Байден виступив перед нацією: "Я обіцяю бути президентом, який прагне об'єднувати"

Обраний президент Джо Байден виступив зі зверненням до нації у своєму рідному місті Вілмінгтон вперше з того часу, як його назвали переможцем виборів у США.

Трансляцію веде Голос Америки.

Байден обіцяє стати президентом для всіх американців, включаючи 70 мільйонів осіб, які проголосували за переобрання Дональда Трампа.

"Я обіцяю бути президентом, який прагне не розділяти, а об'єднувати", - сказав Байден.

Він подякував свою сім'ю і дружину і зазначив, що удостоївся честі працювати з першим афроамериканським віце-президентом, який також має індійське походження.

"Не кажіть мені, що це неможливо в Сполучених Штатах Америки", - сказав Байден.

Обраний президент сказав, що США можна схарактеризувати одним словом - "можливості".

"Ми завжди дивимося вперед і будем створювати робочі місця, лікувати хвороби, ніхто не буде залишений позаду, Америка ніколи не здасться", - сказав Байден.

Як писало РБК-Україна, низка американських ЗМІ заявили про перемогу Байдена на виборах президента США.

Так, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Посаду віце-президента США в апараті Джо Байдена займе сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс. Вона стане першою в історії Сполучених Штатів жінкою, що обійняла цю посаду.