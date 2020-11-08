Байден выступил перед нацией: "Я обещаю быть президентом, который стремится объединять"

Избранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон впервые с тех пор, как его назвали победителем выборов в США.

Трансляцию ведет Голос Америки.

Байден обещает стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

"Я обещаю быть президентом, который стремится не разделять, а объединять", - сказал Байден.

Он поблагодарил свою семью и жену и отметил, что удостоился чести работать с первым афроамериканским вице-президентом, также имеющим индийское происхождение.

"Не говорите мне, что это невозможно в Соединенных Штатах Америки", - сказал Байден.

Избранный президент сказал, что США можно охарактеризовать одним словом - "возможности".

"Мы всегда смотрим вперед и будем создавать рабочие места, лечить болезни, никто не будет оставлен позади, никогда Америка не задастся", - сказал Байден.

Как писало РБК-Украина, ряд американских СМИ заявил о победе Байдена на выборах президента США.

Так, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Должность вице-президента США в аппарате Джо Байдена займет сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. Она станет первой в истории Соединенных Штатов женщиной, занявшей этот пост.