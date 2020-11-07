Байден перемагає на виборах в США: ситуація в країні і реакція світу

Лідер Демократичної партії Джо Байден перемагає на виборах президента в Сполучених Штатах Америки. Детальніше про ситуацію в країні і реакції світу на перемогу Байдена читайте в матеріалі РБК-Україна.

Звернення до нації

Байден звернеться до нації в суботу в Делавері о 20.00 за місцевим часом (3 ранку неділі за Києвом, - ред.), говориться в заяві штабу Байдена.

"У суботу, 7 листопада, обраний президент Джо Байден звернеться до нації в Вілмінгтоні, Делавер", - вказано в заяві.

З ним також будуть дружина Джілл, обраний віце-президент Камала Харріс і її чоловік Дуглас Емхофф.

Хто вже привітав Байдена з перемогою

Серед тих, хто привітав лідера демократів, президент України - Володимир Зеленський. Глава Офісу президента Андрій Єрмак також привітав Байдена з перемогою.

Також Байдена привітали колишній президент США Барак Обама, голова іспанського уряду Педро Санчес, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо.

Колишній держсекретар США і екс-кандидат в президенти Хілларі Клінтон назвала перемогу Джо Байдена і Камали Харріс новою сторінкою для Америки.

До цього лідера демократів привітав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і мери Лондона й Парижа.

Ситуація в США

Як повідомляє NYT, у великих містах США на вулицях проходять стихійні святкування. Зокрема, святкування почалися в Нью-Йорку, Чикаго, Луїсвіллі.

Реакція Трампа

Чинний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про "фальсифікації", намагався зупинити підрахунок голосів через суд і має намір оскаржити результати голосування в понеділок, 9 листопада. Також Трамп заявив, що вибори виграв він.

ЗМІ назвали результати виборів в США

Для перемоги на виборах президента США один з кандидатів повинен набрати більше 270 голосів вибірників. Провідні американські ЗМІ ввечері в суботу, 7 листопада, повідомили про перемогу Джо Байдена. Зокрема, за даними CNN, за Байдена віддали свої голоси 273 вибірники, тоді як за Трампа - 213.