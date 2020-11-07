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Байден побеждает на выборах в США: ситуация в стране и реакция мира

Автор: РБК-Украина

Лидер Демократической партии Джо Байден побеждает на выборах президента в Соединенных Штатах Америки. Подробнее о ситуации в стране и реакции мира на победу Байдена читайте в материале РБК-Украина.

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Обращение к нации

Байден обратится к нации в субботу в Делавэре в 20.00 по местному времени (3 утра воскресенья по Киеву, - ред.), говорится в заявлении штаба Байдена.

"В субботу, 7 ноября, избранный президент Джо Байден обратится к нации в Уилмингтоне, Делавэр", - указано в заявлении.

С ним также будут его жена Джилл, избранный вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.

Кто уже поздравил Байдена с победой

Среди поздравивших лидера демократов президент Украины - Владимир Зеленский.

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