Байден випереджає Трампа в Пенсільванії: він отримає 20 голосів вибірників

Лідер Демократичної партії Джо Байден лідирує у штаті Пенсільванія. Там він може отримати 20 голосів вибірників.

Про це повідомляє Fox News.

На даний момент Байден випереджає чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з результатом 49,5% голосів.

Відзначимо, проміжні результати виборів президента США показують, що Байден перехопив лідерство у ключовому штаті Джорджія. Він уже відривається від чинного президента Дональда Трампа майже на тисячу голосів.

За останніми даними, Байден набирає 49,39%, Трамп - 49,37%.

Так, Джорджія з 16 виборщиками є одним з чотирьох штатів, які можуть визначити переможця виборів президента США. На цей час з необхідних для перемоги 270 вибірників у Трампа 214, а у Байдена - 264.

Як писало РБК-Україна, раніше глава США заявляв, що з "легкістю виграє вибори, якщо враховувати легально подані голоси". Він також підкреслив, що результат голосування повинен буде вирішити Верховий суд.

Заява Трампа вже викликала критику серед його прихильників у рядах Республіканської партії. Кілька республіканців відзначили, що позиція глави Білого дому шкодить Штатам.