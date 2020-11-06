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Байден перехопив лідерство в ключовому штаті Джорджія

Новость на русском → Джорджія, П'ятниця 06 листопада 2020 11:50
Байден перехопив лідерство в ключовому штаті Джорджія Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Проміжні результати виборів президента США показують, що кандидат від демократів Джо Байден перехопив лідерство в ключовому штаті Джорджія. Він вже відривається від чинного президента Дональда Трампа майже на тисячу голосів.

Про це повідомляє Fox News.

За останніми даними, Байден набирає 49,39%, Трамп - 49,37%. Кандидат від Демократичної партії станом на зараз відірвався на 917 голосів.

Відзначимо, Джорджія з 16 виборщики є одним з чотирьох штатів, які можуть визначити переможця виборів президента США. На даний момент з необхідних для перемоги 270 вибірників у Трампа 214, а у Байдена - 264.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що з "легкістю виграє вибори, якщо враховувати легально подані голоси". Він також підкреслив, що результат голосування повинен вирішити Верховий суд.

Заява Трампа вже викликала критику серед його прихильників в рядах Республіканської партії. Зокрема, кілька республіканців відзначили, що позиція голови Білого дому шкодить США. Слова про шахрайство розкритикували конгресмен від штату Іллінойс Адам Кінзінгер, губернатор штату Меріленд Ларрі Хоган, конгресмен з Мічигану Пол Мітчелл і сенатор від Пенсільванії Пет Тумі.

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