Байден опережает Трампа в Пенсильвании: он получит 20 голосов выборщиков

Лидер Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Пенсильвания. Там он может получить 20 голосов выборщиков.
Об этом сообщает Fox News.
На данный момент Байден опережает действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с результатом 49,5% голосов.
Отметим, промежуточные результаты выборов президента США показывают, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия. Он уже отрывается от действующего президента Дональда Трампа почти на тысячу голосов.
По последним данным, Байден набирает 49,39%, Трамп - 49,37%.
Так, Джорджия с 16 выборщиками является одним из четырех штатов, которые могут определить победителя выборов президента США. На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа 214, а у Байдена - 264.
Как писало РБК-Украина, ранее глава США заявлял, что с "легкостью выигрывает выборы, если учитывать легально поданные голоса". Он также подчеркнул, что исход голосования должен будет решить Верховый суд.
Заявление Трампа уже вызвало критику среди его сторонников в рядах Республиканской партии. Несколько республиканцев отметили, что позиция главы Белого дома вредит Штатам.