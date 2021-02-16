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Байден хоче покласти кінець "вічним війнам" за участі США

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 16 лютого 2021 22:57
Байден хоче покласти кінець "вічним війнам" за участі США Фото: Нед Прайс (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден планує завершити всі довготривалі військові операції за участі американських військовослужбовців за кордоном. Однак Вашингтон планує продовжити допомагати у мирному врегулюванні ситуації в Афганістані.

Про це на брифінгу в Вашингтоні заявив речник Держдепу США Нед Прайс.

"Як ми говорили раніше, президент Байден прихильний до того, щоб відповідально покласти край так званим вічним війнам. І ми точно так само плануємо підтримувати тривалий мирний процес між Афганістаном та "Талібаном", - сказав він.

Прайс уточнив, що сьогодні в американського уряду немає жодних оголошень щодо рівня подальшої американської військової присутності в Афганістані, але Вашингтон буде консультуватися з закордонними союзниками щодо цього питання.

"Цього тижня відбудеться нарада міністрів оборони НАТО. І ми, як раніше вже говорилося, перебуваємо в процесі вивчення домовленостей між США та "Талібаном", ретельно вивчаючи здатність і готовність сторін виконувати взяті на себе зобов'язання", - додав речник Держдепу.

Нагадаємо, під час візиту до Пентагону американський президент Байден розповів, чи буде застосовувати військову силу США на міжнародній арені.

Також РБК-Україна писало, що Байден планував переглянути мирну угоду між США, Афганістаном та "Талібаном", яку було укладено під час президентства Дональда Трампа.

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