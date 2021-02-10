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Байден про застосування військової сили США у світі: лише в крайніх випадках

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 лютого 2021 22:58
Байден про застосування військової сили США у світі: лише в крайніх випадках Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден сьогодні відвідав Міністерство оборони країни. На брифінгу в Пентагоні він розповів, чи будуть США за його президентства застосовувати військову силу на світовій арені.

Брифінг американського лідера транслювався в Twitter.

За словами Байдена, США повинні вдаватися до застосування військової сили на світовій арені лише в крайніх випадках. Він додав, що головне - щоб Америка залишалася в безпеці.

"Головна і невід'ємна місія Пентагону полягає в тому, щоб стримувати агресію з боку наших ворогів і, якщо буде потрібно, вести бойові дії та перемагати у війнах, щоб Америка залишалася в безпеці. Що ж, я вважаю, що сила повинна бути крайньою мірою, а не першої", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно Байден заявив, що пройшли ті часи, коли США поступалися перед лицем агресії з боку Росії. Байден підкреслив, що змусить Росію платити за всі її агресивні дії.

Також Байден з критикою висловився щодо Китаю. Він визнав, що Китай є головним конкурентом США.

Крім того, сьогодні Байден анонсував введення санкцій проти очільників військового перевороту в М'янмі.

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