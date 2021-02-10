Байден про застосування військової сили США у світі: лише в крайніх випадках

Президент США Джо Байден сьогодні відвідав Міністерство оборони країни. На брифінгу в Пентагоні він розповів, чи будуть США за його президентства застосовувати військову силу на світовій арені.

За словами Байдена, США повинні вдаватися до застосування військової сили на світовій арені лише в крайніх випадках. Він додав, що головне - щоб Америка залишалася в безпеці.

"Головна і невід'ємна місія Пентагону полягає в тому, щоб стримувати агресію з боку наших ворогів і, якщо буде потрібно, вести бойові дії та перемагати у війнах, щоб Америка залишалася в безпеці. Що ж, я вважаю, що сила повинна бути крайньою мірою, а не першої", - заявив він.