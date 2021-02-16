Байден хочет положить конец "вечным войнам" с участием США

Президент США Джо Байден планирует завершить все длительные военные операции с участием американских военнослужащих за рубежом. Однако Вашингтон планирует продолжить помогать в мирном урегулировании ситуации в Афганистане.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Как мы говорили ранее, президент Байден привержен тому, чтобы ответственно положить конец так называемым вечным войнам. И мы точно так же планируем продолжающийся мирный процесс между Афганистаном и "Талибаном", - сказал он.

Прайс уточнил, что сегодня у американского правительства нет никаких объявлений относительно уровня дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане, но Вашингтон будет консультироваться с зарубежными союзниками по этому вопросу.

"На этой неделе состоится совещание министров обороны НАТО. И мы, как ранее уже говорилось, находимся в процессе изучения договоренностей между США и "Талибаном", тщательно изучая способность и готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства", - добавил представитель Госдепа.