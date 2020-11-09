Азербайджан заявив, що випадково збив російський вертоліт біля кордону з Вірменією

Азербайджан заявив, що випадково збив російський військовий вертоліт Мі-24 неподалік від кордону з Вірменією. Баку готовий виплатити компенсації за інцидент.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Азербайджану.

У відомстві зазначили, що команда стріляти на ураження була дана помилково по ряду факторів - вертоліт пролетів неподалік від кордону Вірменії і Азербайджану в період активних боїв в Нагірному Карабасі, в темний час доби і на малій висоті, поза радарів ППО. Крім цього, російські військові літаки раніше не літали в тому районі.

Також у заяві Азербайджан висловив співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу і заявив про готовність до виплати компенсації.

"Азербайджанська сторона висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим, а також заявляє про готовність до виплати відповідної компенсації", - заявили в МЗС Азербайджану.

У понеділок ввечері у Вірменії, неподалік від кордону з Азербайджаном, був збитий російський військовий вертоліт Мі-24. За попередніми даними, в результаті події дві людини загинули, ще один отримав травми середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося, що в ході конфлікту в Нагірному Карабасі азербайджанська армія зайняла ще кілька стратегічних висот і населених пунктів. Зокрема, встановлено контроль над селами в шести районах.