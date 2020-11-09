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Азербайджан зайняв ще кілька висот і сіл в Нагірному Карабасі

Новость на русском → Баку, Понеділок 09 листопада 2020 18:34
Азербайджан зайняв ще кілька висот і сіл в Нагірному Карабасі Фото: Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту в Нагірному Карабасі азербайджанська армія зайняла ще кілька стратегічних висот і населених пунктів. Зокрема, встановлено контроль над селами в шести районах.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За його словами, сьогодні армія Азербайджану зайняла низку сіл в Ходжавендському, Фізулінському, Губадлинському і Лачинському районах.

Крім того, зайнято стратегічні висоти в Зангиланському районі - "Бартаз" (2300 метрів), "Сигирт" (1370 метрів), "Шукюратаз" (2000 метрів) і п'ять безіменних висот.

Нагадаємо, раніше прес-секретар голови невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що вірменська армія втратила контроль над містом Шуша. Азербайджанська сторона повідомляла про це ще в суботу.

Проте прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заперечує втрату контролю над Шушею. За його словами, бої за місто продовжуються досі.

Сьогодні вдень Баку заявляв про те, що зайняв більше 20 сіл у Нагірному Карабасі. Також повідомлялося, що вірменська армія відступає за кількома напрямками.

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