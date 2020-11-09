UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Азербайджан заявил, что случайно сбил российский вертолет у границы с Арменией

Автор: Роман Тверденко

Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24 неподалеку от границы с Арменией. Баку готов выплатить компенсации за инцидент.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что команда стрелять на поражение была дана ошибочно по ряду факторов - вертолет пролетал неподалеку от границы Армении и Азербайджана в период активных боев в Нагорном Карабахе, в темное время суток и на малой высоте, вне радаров ПВО. Кроме этого, российские военные самолеты ранее не летали в том районе.

Новость дополняется...

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нагорный Карабах