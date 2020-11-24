Авіакомпанії можуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для пасажирів

Австралійський національний перевізник Qantas розглядає можливість зміни правил обслуговування пасажирів. Коли вакцини стануть доступними, то можуть почати просити докази вакцинації у мандрівників.

Про це повідомив генеральний директор авіакомпанії Алан Джойс, передає CNN.

Довідка про щеплення від коронавірусу може стати обов'язковою для туристів.

"Ми розглядаємо зміни до наших правил обслуговування авіапасажирів. Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака", - зазначив Джойс.

Він допускає, що це може стати загальною вимогою всіх авіакомпаній.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19.

Зазначимо, глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу, як тільки вона буде зареєстрована.

В українському МОЗ говорили, що Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Крім того, Україна увійшла у список країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, коли вона з'явиться.