Атака на Microsoft: у Байдена заявили про активну загрозу з боку Китаю

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що уразливості в ПЗ, які використовують сервери Exchange, "істотні" і можуть мати довготривалі наслідки.

Microsoft і джерело у федеральному уряді США вважають, що першу атаку провели високопрофесійні хакери з угрупування Hafnium, що базуються в Китаї та підтримувані урядом КНР. Пізніше до атаки під'єднатися й інші актори.

Унаслідок дій хакерів, які скористалися уразливістю в програмному забезпеченні Microsoft, постраждали понад 20 тисяч організацій США. Постраждали також тисячі організацій в Європі та Азії.

Атаки хакерів тривають, попри те, що компанія Microsoft у вівторок спробувала ліквідувати виявлену уразливість.