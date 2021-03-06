RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Атака на Microsoft: у Байдена заявили про активну загрозу з боку Китаю

Автор: Артур Родивилов

Білий дім назвав активною загрозою безпеці США кібератаку з боку Китаю. Вона була організована проурядовими хакерами на сервери електронної пошти компанії Microsoft.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що уразливості в ПЗ, які використовують сервери Exchange, "істотні" і можуть мати довготривалі наслідки.

Microsoft і джерело у федеральному уряді США вважають, що першу атаку провели високопрофесійні хакери з угрупування Hafnium, що базуються в Китаї та підтримувані урядом КНР. Пізніше до атаки під'єднатися й інші актори.

Унаслідок дій хакерів, які скористалися уразливістю в програмному забезпеченні Microsoft, постраждали понад 20 тисяч організацій США. Постраждали також тисячі організацій в Європі та Азії.

Атаки хакерів тривають, попри те, що компанія Microsoft у вівторок спробувала ліквідувати виявлену уразливість.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Microsoftхакери
Читайте також
Хакери зламали сторінку у Facebook президента Киргизстану
Microsoft звинуватила Китай в хакерській атаці на американські відомства
Прогноз погоди