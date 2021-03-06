Атака на Microsoft: у Байдена заявили про активну загрозу з боку Китаю

Білий дім назвав активною загрозою безпеці США кібератаку з боку Китаю. Вона була організована проурядовими хакерами на сервери електронної пошти компанії Microsoft.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що уразливості в ПЗ, які використовують сервери Exchange, "істотні" і можуть мати довготривалі наслідки.
Microsoft і джерело у федеральному уряді США вважають, що першу атаку провели високопрофесійні хакери з угрупування Hafnium, що базуються в Китаї та підтримувані урядом КНР. Пізніше до атаки під'єднатися й інші актори.
Унаслідок дій хакерів, які скористалися уразливістю в програмному забезпеченні Microsoft, постраждали понад 20 тисяч організацій США. Постраждали також тисячі організацій в Європі та Азії.
Атаки хакерів тривають, попри те, що компанія Microsoft у вівторок спробувала ліквідувати виявлену уразливість.
Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.
Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.