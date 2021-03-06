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Атака на Microsoft: у Байдена заявили об активной угрозе со стороны Китая

Автор: Артур Родивилов

Белый дом назвал активной угрозой безопасности США кибератаку со стороны Китая. Она была организована проправительственными хакерами на серверы электронной почты компании Microsoft.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что уязвимости в ПО, которые используют серверы Exchange, "существенны" и могут иметь долговременные последствия.

Microsoft и источник в федеральном правительстве США считают, что первую атаку провели высокопрофессиональные хакеры из группировки Hafnium, базирующийся в Китае и поддерживаемые правительством КНР. Позже к атаке подключились и иные акторы.

В результате действий хакеров, воспользовавшихся уязвимостью в программном обеспечении Microsoft, пострадали более 20 тысяч организаций США. Пострадали также тысячи организаций в Европе и Азии.

Атаки хакеров продолжаются, несмотря на то, что компания Microsoft во вторник попыталась ликвидировать обнаруженную уязвимость.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия.

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