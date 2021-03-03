Microsoft звинуватила Китай в хакерській атаці на американські відомства

Корпорація Microsoft заявляє про кібершпигунство з боку Китаю. Мова йде про дистанційне виламування поштових ящиків через недоліки програмного забезпечення.

Про це повідомляє Reuters .

Наголошується, що її дії спрямовані проти закладів в США для отримання інформації від дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, вишів, оборонних підрядників, аналітичних центрів.

У повідомленні компанії говориться, що "висококваліфікована і витончена" група хакерів, яку Microsoft називає Hafnium, функціонує з Китаю.

Уразливість нульового дня - раніше невідомий баг у програмі, що дозволяє приховано здійснювати шкідливі дії.

У своїй замітці Microsoft заявила, що хакерська кампанія використовувала чотири уразливості програмного забезпечення.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.