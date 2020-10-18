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Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві перемир'я

Новость на русском → Єреван, Неділя 18 жовтня 2020 04:34
Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві перемир'я Фото: ситуація в Нагірному Карабасі (facebook.nkrmil)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона порушила нову угоду про перемир'я, що було досягнуто напередодні ввечері. Єреван зафіксував ракетні постріли.

Про це написала прес-секретаря міністерства Шушан Степанян в Telegram.

Міноборони Азербайджану поки не коментувало заяву.

У перші години перемир'я пані Степанян повідомляла про дотримання режиму припинення вогню. Також про спокій в Степанакерті повідомляли і в Нагірному Карабасі.

Гуманітарне перемир'я в зоні карабаського конфлікту, оголошене Вірменією та Азербайджаном, набуло чинності опівночі неділі за місцевим часом.

Вірменія та Азербайджан вперше домовилися про перемир'я 10 жовтня. Але майже одразу після його початку сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку і Єреван звинувачували один одного в обстрілах.

Крім цього, раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані

Також РБК-Україна писало, що Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Сторони домовилися про нове гуманітарне перемир'я 17 жовтня.

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