У Вірменії заявили про наступ Азербайджану на півдні Нагірного Карабаху

Уряд Вірменії заявило про наступ військ Азербайджану на півдні Нагірного Карабаху. Бойові дії йдуть поблизу сіл Хін Таглар і Хцаберд.

Про це повідомляє Міністерство оборони Вірменії.

В Азербайджані поки не коментують заяви про відновлення бойових дій в Карабасі.

Згідно з мирною угодою між Азербайджаном, Вірменією та Росією, села Хін Таглар і Хцаберд залишилися на території, підконтрольній Вірменії та не відійшли Азербайджану, як велика частина Нагірного Карабаху.

Раніше в невизнаній Нагірно-Карабахській Республіці заявили про спробу азербайджанських військових атакувати одну з воєнних позицій. В результаті поранення отримали троє карабахських військових.

Нагадаємо, вчора парламент Азербайджану скасував воєнний стан в країні, який було введено з початку конфлікту в Нагірному Карабасі.

Зазначимо, конфлікт в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня і тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада боку за посередництва Росії підписали мирну угоду.