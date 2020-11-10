ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кремль опублікував повний текст заяви щодо Карабаху

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 11:02
Кремль опублікував повний текст заяви щодо Карабаху Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Кремль оприлюднив тест спільної заяви президентів Росії і Азербайджану Володимира Путіна і Ільхама Алієва, а також прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо Нагірного Карабаху. Відповідну заяву було погоджено в ніч на 10 листопада.

Відповідний текст розміщений на сайті Кремля.

У своїй заяві лідери Росії, Азербайджану і Вірменії заявили про наступне:

  1. Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджан і Вірменія зупиняються на займаних ними позиціях;
  2. Агдамський район повертається Азербайджану до 20 листопада 2020 року;
  3. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки;
  4. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту РФ - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення;
  5. Буде розгорнуто миротворчий центр по контролю за припиненням вогню;
  6. Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район. Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати місто Шушу, залишається під контролем миротворчого контингенту РФ. У найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору;
  7. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;
  8. Проводиться обмін військовополоненими, заручниками і іншими утримуваними особами і тілами загиблих;
  9. Розблокуються всі економічні та транспортні зв'язки в регіоні.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок Пашинян, Алієв і Путін підписали угоду про перемир'я в Карабасі.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія вже відправила в Нагорний Карабах миротворчий контингент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика перемирие Нагорный Карабах
NEWS
Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
DAILY
Вибори без переможця: хто взяв владу у регіонах України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вибори без переможця: хто взяв владу у регіонах України