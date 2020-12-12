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В Армении заявили о наступлении Азербайджана на юге Нагорного Карабаха

Новина українською → Ереван, Суббота 12 декабря 2020 17:11
В Армении заявили о наступлении Азербайджана на юге Нагорного Карабаха Фото: боевые действия в Нагорном Карабахе (nkrmil am)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Армении заявило о наступлении войск Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. Боевые действия идут возле сел Хин Таглар и Хцаберд.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

В Азербайджане пока не комментируют заявления о возобновлении боевых действий в Карабахе.

Согласно мирному соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией, села Хин Таглар и Хцаберд остались на территории, подконтрольной Армении и не отошли Азербайджану, как большая часть Нагорного Карабаха.

Ранее в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике заявили о попытке азербайджанских военных атаковать одну из военных позиций. В результате ранения получили трое карабахских военных.

Напомним, вчера парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, которое было введено из-за начала конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим, конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября. В ночь на 10 ноября стороны при посредничестве России подписали мирное соглашение.

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