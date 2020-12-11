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Азербайджан скасував воєнний стан

Новость на русском → Баку, П'ятниця 11 грудня 2020 09:29
Азербайджан скасував воєнний стан Фото: парламент Азербайджану (Flickr.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Парламент Азербайджану схвалив скасування воєнного стану в країні. Воєнний стан буде скасовано з півночі 12 грудня.

Про це повідомляє Report.

Відповідне рішення азербайджанські парламентарії ухвалили сьогодні, 11 грудня.

Нагадаємо, воєнний стан в Азербайджані було введено 27 вересня у зв'язку з початком конфлікту в Нагірному Карабасі. Воно було введено в ряді міст і районів країни.

Зазначимо, конфлікт в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня і тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада між Азербайджаном, Вірменією та Росією було підписано мирна угода.

Після підписання мирної угоди президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про перемогу в Карабаській війні.

За час військового конфлікту в Нагірному Карабасі Азербайджан втратив убитими 2783 людини. Зниклими безвісти вважаються понад 100 азербайджанських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що Вірменія і Азербайджан до кінця 2020 року проведуть переговори з уточнення державного кордону між країнами.

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