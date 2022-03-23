Україна незабаром оголосить у міжнародний розшук Скабєєву та Кисельова

"Ці особи давно перебувають у полі зору Служби безпеки. Але основою даного кримінального провадження стали їхні останні дії та заклики щодо війни в Україні.Зокрема, в ефірі російської мультимедійної онлайн-платформи "Смотрим" Скабєєва та Кисельов публічно закликали до зміни меж території України", - пише пресслужба СБУ.

Пропагандисти виправдовують війну Російської Федерації проти України, під час якої окупанти відкривають вогонь по цивільним об’єктам нашої країни, вбивають, мародерствують та гвалтують жінок.

"Найближчим часом їх буде оголошено у міжнародний розшук", - додає пресслужба.