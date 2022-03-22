В Україні оголосили підозру Кісельову та Скабєєвій

В Україні оголосили підозру кремлівським пропагандистам. Цього ж разу Дмитру Кісельову та Ользі Скабєєвій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Додамо, що Дмитро Кісельов є генеральним директором телеканалу "Росія", а Скабеєва - телеведучою каналу "Росія-1".

"Інші подробиці очевидні, тому не забираю ваш час. Наслідки теж очевидні. Всі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо",- пише Венедіктова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державне бюро розслідувань планує ініціювати міжнародний розшук російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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