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В Україні оголосили підозру Кісельову та Скабєєвій

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Вівторок 22 березня 2022 22:06
В Україні оголосили підозру Кісельову та Скабєєвій Фото: в Україні оголосили підозру Кісельову та Скабєєвій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні оголосили підозру кремлівським пропагандистам. Цього ж разу Дмитру Кісельову та Ользі Скабєєвій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

"Інші подробиці очевидні, тому не забираю ваш час. Наслідки теж очевидні. Всі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо",- пише Венедіктова.

Додамо, що Дмитро Кісельов є генеральним директором телеканалу "Росія", а Скабеєва - телеведучою каналу "Росія-1".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державне бюро розслідувань планує ініціювати міжнародний розшук російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Війна Росії проти України триває двадцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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