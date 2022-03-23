Украина вскоре объявит в международный розыск Скабееву и Киселева

"Эти лица давно находятся в поле зрения Службы безопасности. Но основой данного уголовного производства стали их последние действия и призывы касаемо войны в Украине. В частности, в эфире российской мультимедийной онлайн-платформы "Смотрим" Скабеева и Киселев публично призвали к изменению границ территории Украины", - пишет пресс-служба СБУ.

Пропагандисты оправдывают войну Российской Федерации против Украины, во время которой оккупанты открывают огонь по гражданским объектам нашей страны, убивают, мародерствуют и насилуют женщин.

"В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск", - добавляет пресс-служба.