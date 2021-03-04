"Приземлися цілим і неушкодженим": Маск відреагував випробування з вибухом корабля Starship

Глава SpaceX ніяк не відреагував на вибух корабля в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.

"Starship приземлився цілим і неушкодженим!", - написав Маск, прикріпивши до твитту відео SpaceX.

Зазначимо, що на цьому відео не показаний момент вибуху корабля, який стався через кілька хвилин після посадки. Відео закінчується після успішної посадки корабля.

В коментарях Маск також похвалив команду SpaceX за "відмінну роботу".

"Одного разу істинною мірою успіху стане те, що польоти на Starship стануть звичайною справою", - написав він.