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"Приземлися цілим і неушкодженим": Маск відреагував випробування з вибухом корабля Starship

Автор: Инна Собора

Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував випробування корабля Starship, які пройшли 3 березня в Техасі. Він констатував, що кораблю вдалося успішно приземлитися.

Про це Маск написав у своєму Twitter.

Глава SpaceX ніяк не відреагував на вибух корабля в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.

"Starship приземлився цілим і неушкодженим!", - написав Маск, прикріпивши до твитту відео SpaceX.

Зазначимо, що на цьому відео не показаний момент вибуху корабля, який стався через кілька хвилин після посадки. Відео закінчується після успішної посадки корабля.

В коментарях Маск також похвалив команду SpaceX за "відмінну роботу".

"Одного разу істинною мірою успіху стане те, що польоти на Starship стануть звичайною справою", - написав він.

Нагадаємо, 3 березня SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс. Корабель успішно сів, проте незабаром вибухнув.

Цю успішну посадку SpaceX змогла зробити з третьої спроби. До цього два кораблі розбилися.

РБК-Україна писало, що ймовірність того, що випробування десятого прототипу Starship закінчаться катастрофою, становить 40%.

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