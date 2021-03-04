"Приземлися целым и невредимым": Маск отреагировал испытания со взрывом корабля Starship

Глава SpaceX никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания. В то же время он отметил удачную посадку.

"Starship приземлился целым и невредимым!", - написал Маск, прикрепив к твитту видео SpaceX.

Отметим, что на этом видео не показан момент взрыва корабля, который произошел через несколько минут после посадки. Видео заканчивается после успешной посадки корабля.

В комментариях Маск также похвалил команду SpaceX за "отличную работу".

"Однажды истинной мерой успеха станет то, что полеты на Starship станут обычным делом", - написал он.