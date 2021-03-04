"Приземлися целым и невредимым": Маск отреагировал испытания со взрывом корабля Starship

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал испытания корабля Starship, которые прошли 3 марта в Техасе. Он констатировал, что кораблю удалось успешно приземлиться.
Об этом Маск написал в своем Twitter.
Глава SpaceX никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания. В то же время он отметил удачную посадку.
"Starship приземлился целым и невредимым!", - написал Маск, прикрепив к твитту видео SpaceX.
Отметим, что на этом видео не показан момент взрыва корабля, который произошел через несколько минут после посадки. Видео заканчивается после успешной посадки корабля.
В комментариях Маск также похвалил команду SpaceX за "отличную работу".
"Однажды истинной мерой успеха станет то, что полеты на Starship станут обычным делом", - написал он.
Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно сел, однако вскоре взорвался.
Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились.
РБК-Украина писало, что вероятность того, что испытания десятого прототипа Starship закончатся катастрофой, составляет 40%.