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"Приземлися целым и невредимым": Маск отреагировал испытания со взрывом корабля Starship

Автор: Инна Собора

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал испытания корабля Starship, которые прошли 3 марта в Техасе. Он констатировал, что кораблю удалось успешно приземлиться.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

Глава SpaceX никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания. В то же время он отметил удачную посадку.

"Starship приземлился целым и невредимым!", - написал Маск, прикрепив к твитту видео SpaceX.

Отметим, что на этом видео не показан момент взрыва корабля, который произошел через несколько минут после посадки. Видео заканчивается после успешной посадки корабля.

В комментариях Маск также похвалил команду SpaceX за "отличную работу".

"Однажды истинной мерой успеха станет то, что полеты на Starship станут обычным делом", - написал он.

Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно сел, однако вскоре взорвался.

Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились.

РБК-Украина писало, что вероятность того, что испытания десятого прототипа Starship закончатся катастрофой, составляет 40%.

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