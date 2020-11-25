"Боруссія" М вдруге поспіль крупно обіграла "Шахтар" у Лізі чемпіонів
Менхенгладбахців в двох матчах забили донецькому клубу 10 м'ячів
"Боруссія" М крупно обіграла донецький "Шахтар" у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на "Боруссія-Парк" у Менхенгладбаху (Німеччина) завершився з рахунком 4:0.
Перший тайм пройшов з відчутною перевагою німецької команди, а "гірники" виглядали блякло і нічого небезпечно в атаці не створили. Як наслідок, три голи були забиті в першій половині гри. Відзначилися Штіндль, Ельведі і емболії.
Рахунок в поєдинку відкрив Ларс Штіндль, забивши з пенальті на 17 хвилині зустрічі. На 34 хвилині Ніко Ельведі кивком голови послав м'яч у воротах "гірників", а в доданий до першого тайму час Брель Емболо зробив рахунок розгромним. Підсумковий результат встановив захисник Оскар Вендт на 77 хвилині.
Уступаем 0:4 в Германии.— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 25, 2020
Следующий матч Лиги чемпионов – с «Реалом» 1 декабря в Киеве.#UCL #БоруссияШахтер https://t.co/7t0kqqMiVn pic.twitter.com/wzRdH3BH2Y
Таким чином, за підсумками двох матчів підопічні Марко Розі відправили десять сухих голів у ворота Андрія Пятова.
Менхенгладбахці закріпилися в ролі лідера турнірної таблиці з вісьмома очками в активі, а "Шахтар" з чотирма балами посідає другу сходинку. Втім, українська команда сьогодні опуститься на третю позицію. В іншому поєдинку групи зійдуться "Інтер" і "Реал".
Blitztabelle #UCL #BMGSHK pic.twitter.com/85hcqOlAgp— Borussia (@borussia) November 25, 2020
Нагадаємо, "Барселона" розгромила "Динамо" і достроково вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів.