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"Боруссія" М вдруге поспіль крупно обіграла "Шахтар" у Лізі чемпіонів

Новость на русском → Менхенгладбах, Середа 25 листопада 2020 21:46
"Боруссія" М вдруге поспіль крупно обіграла "Шахтар" у Лізі чемпіонів Фото: "Боруссия" М - "Шахтер" (twitter.com/borussia)
Автор: Вера Олейник

Менхенгладбахців в двох матчах забили донецькому клубу 10 м'ячів

"Боруссія" М крупно обіграла донецький "Шахтар" у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на "Боруссія-Парк" у Менхенгладбаху (Німеччина) завершився з рахунком 4:0.

Перший тайм пройшов з відчутною перевагою німецької команди, а "гірники" виглядали блякло і нічого небезпечно в атаці не створили. Як наслідок, три голи були забиті в першій половині гри. Відзначилися Штіндль, Ельведі і емболії.

Рахунок в поєдинку відкрив Ларс Штіндль, забивши з пенальті на 17 хвилині зустрічі. На 34 хвилині Ніко Ельведі кивком голови послав м'яч у воротах "гірників", а в доданий до першого тайму час Брель Емболо зробив рахунок розгромним. Підсумковий результат встановив захисник Оскар Вендт на 77 хвилині.

Таким чином, за підсумками двох матчів підопічні Марко Розі відправили десять сухих голів у ворота Андрія Пятова.

Менхенгладбахці закріпилися в ролі лідера турнірної таблиці з вісьмома очками в активі, а "Шахтар" з чотирма балами посідає другу сходинку. Втім, українська команда сьогодні опуститься на третю позицію. В іншому поєдинку групи зійдуться "Інтер" і "Реал".

Нагадаємо, "Барселона" розгромила "Динамо" і достроково вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів.

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