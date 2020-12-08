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"Динамо" вирвало у "Ференцвароша" путівку в Лігу Європи

Новость на русском → Київ, Вівторок 08 грудня 2020 23:55
"Динамо" вирвало у "Ференцвароша" путівку в Лігу Європи Фото: "Ференцварош" - "Динамо" (twitter.com/Fradi_HU)
Автор: Вера Олейник

"Динамо" з мінімальним рахунком перемогло "Ференцварош" у вирішальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на НСК Олімпійський в Києві завершилася з рахунком 1:0.

Обидві команди дуже напружено провели першу половину гри - без акцентованих моментів та з усією увагою на обороні. Обережно суперники розпочали і другий тайм, однак перемоги вдалося добитися підопічним Мірчі Луческу. На 60 хвилині Денис Попов після подачі зі штрафного забив єдиний гол у матчі.

Таким чином, "Динамо" набрало чотири очки і посіло третє місце в групі, що дозволяє продовжити виступ у Лізі Європи навесні наступного року. "Ференцварош" вилітає з єврокубків. Перше місце у квартеті посів "Ювентус", слідом - "Барселона".

Вперше за чотири роки київську команду в Лігу чемпіонів вивів Мірчі Луческу. Його підопічні показали найгірший за набраними очками результат в групі турніру з сезону 2007/08.

Нагадаємо, "Зоря" після перемоги над "Лестером" припинила боротьбу за плей-офф Ліги Європи.

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