Інтер - Шахтар: що треба знати про вирішальний матч Ліги чемпіонів

"Шахтарю" належить провести на виїзді проти "Інтера" матч останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 1" та Volia Football HD1. Букмекери вважають, що більше шансів на успіх у підопічних Антоніо Конте. У попередньому турі "гірники" впевнено розібралися з "Реалом".

9 грудня 22:00

Мілан, стадіон "Сан-Сіро"

Надважливий поєдинок для "Шахтаря". Турнірна таблиця групи виглядає максимально інтригуюче та аномально, особливо як такої, яку перед стартом називали групою смерті. Саме такою має бути справжня спортивна боротьба у турнірі. Зараз абсолютно всі чотири команди можуть як посісти останнє місце, так і вийти у плей-офф.

Якщо "гірники" хочуть вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, то для цього їм потрібно перемогти в Мілані. Нічиєї буде достатньо тільки в тому випадку, якщо в паралельній зустрічі мадридський "Реал" вдома не переможе менхенгладбахську "Боруссію".

Прогноз

Згідно з прогнозами букмекерів, більше шансів на перемогу у "Інтера". На успіх команди Антоніо Конте можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,28, у той час, як перемога "Шахтаря" оцінюється в 10,00. Нічийний результат дорівнює 5,80.

Де дивитись

Поєдинок відбудеться в середу, 9 грудня, в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", більш відомому як "Сан Сіро". Початок матчу о 22:00 за київським часом. Дивитися онлайн-трансляцію можна буде на телеканалі "Футбол 1". Також зустріч донецького і міланського клубу покаже Volia Football HD1, який доступний на платформі Megogo.