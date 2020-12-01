Шахтар - Реал: що треба знати про суперматч Ліги чемпіонів

"Шахтар" прийме мадридський "Реал" в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 1" та Volia Football HD1. Букмекери не вірять в перемогу донецької команди. Хоча в першому матчі "гірники" виявилися сильнішими.

1 грудня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Український клуб вельми вдало розпочав нинішній розіграш Ліги чемпіонів, спочатку вигравши у "Реала", а потім зігравши внічию з "Інтером", і це при тому, що практично вся основа команди на поле була відсутня.

Але потім "гірники" двічі розгромно програли менхенгладбахській "Боруссії" з загальним рахунком 0:10. Таким чином, команда Луїша Каштру поставила себе в дуже важке турнірне становище в групі, зменшивши шанси на вихід в плей-офф, проте вони, як і раніше, є.

А ось "Реал" у разі перемоги гарантує собі місце в 1/8 фіналу. Швидше за все, мадридці захочуть розв'язати всі турнірні питання вже в цьому матчі, а не відтягувати їх до останньої гри. Крім того, команда Зінедіна Зідана буде налаштована взяти реванш за поразку на домашньому полі.

Прогноз

Згідно з прогнозами букмекерів, більше шансів на успіх у мадридської команди. На перемогу "Реала" можна поставити з коефіцієнтом 1,44, тоді як перемогу "Шахтаря" оцінили в 6,50. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 4,75.

Де дивитись

Поєдинок відбудеться у вівторок, 1 грудня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Стартовий свисток пролунає о 19:55. Українські вболівальники зустріч донецької і мадридської команд зможуть подивитися на телеканалі "Футбол 1". Крім того, матч покажуть і в телетрансляції на Volia Football HD1, який доступний на Mtgogo.