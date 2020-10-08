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Збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії

Автор: Вера Олейник

Нищівну поразку завдала Франція

Збірна України розгромно поступилася національній команді Франції у товариській зустрічі напередодні матчів Ліги націй. Зустріч відбулася на арені "Стад-де-Франс" в передмісті Парижа Сен-Дені і завершилася з рахунком 1:7.

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"Синьо-жовта" команда пропустила чотири голи до 40 хвилині спарингу. Рахунок у грі на 9 хвилині зустрічі відкрив Едуардо Камавінга, зігравши на добиванні. Потім Олів'є Жиру оформив дубль на 24 і 33 хвилинах. Під кінець першого тайму Віталій Миколенко після подачі з кутового головою відправив м'яч у власні ворота.

Відзначимо, що через травми і коронавірус цей матч пропустили 14 гравців збірної України. На що господарі відповіли голами Толіссо на 64 хвилині, Мбаппе на 82 і Грізманна на 89 хвилині.

Українська національна команда вперше в історії пропустила стільки м'ячів в одному матчі і зазнала найбільшої поразки в історії. Раніше українці програвали максимум в 4 м'ячі.

Зазначимо, що через травми і коронавірус цей матч пропустили 14 гравців збірної України.

Після повернення з Франції збірна України проведе на столичному НСК "Олімпійському" два матчі Ліги націй - 10 жовтня проти німців і через три дні - проти іспанців.

Прогноз погоди
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