Збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії

Збірна України розгромно поступилася національній команді Франції у товариській зустрічі напередодні матчів Ліги націй. Зустріч відбулася на арені "Стад-де-Франс" в передмісті Парижа Сен-Дені і завершилася з рахунком 1:7.

"Синьо-жовта" команда пропустила чотири голи до 40 хвилині спарингу. Рахунок у грі на 9 хвилині зустрічі відкрив Едуардо Камавінга, зігравши на добиванні. Потім Олів'є Жиру оформив дубль на 24 і 33 хвилинах. Під кінець першого тайму Віталій Миколенко після подачі з кутового головою відправив м'яч у власні ворота.

Відзначимо, що через травми і коронавірус цей матч пропустили 14 гравців збірної України. На що господарі відповіли голами Толіссо на 64 хвилині, Мбаппе на 82 і Грізманна на 89 хвилині.

Українська національна команда вперше в історії пропустила стільки м'ячів в одному матчі і зазнала найбільшої поразки в історії. Раніше українці програвали максимум в 4 м'ячі.

Зазначимо, що через травми і коронавірус цей матч пропустили 14 гравців збірної України.

Після повернення з Франції збірна України проведе на столичному НСК "Олімпійському" два матчі Ліги націй - 10 жовтня проти німців і через три дні - проти іспанців.