Франція - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу (рахунок 4:1)

Збірні Франції та України проведуть товариську гру в рамках підготовки до матчів Ліги націй. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 22:10, а дивитися поєдинок можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Зустріч відбудеться на арені "Стад-де-Франс" в передмісті Парижа Сен-Дені.

Другий тайм 4:1

46 хв. Розпочалася друга половина зустрічі. Заміни у команд: В України на полі з'явилися Циганков, Соболь і Чеберко замість Малиновського, Михайличенка і Миколенка. У Франції Варан, Мбаппе і Меньян замінили Упамекано, Манданда і Марсьяль.

45 хв. Закінчився перший тайм неточним дальнім ударом Михайличенка.

43 хв. Малиновський отримав жовту картку за грубу гру в центрі поля.

42 хв. Малиновський двічі гарматно пробив по воротах удару, але обидва рази здорово виручив свою команду Манданда.

39 хв. Автогол! Миколенко після подачі кутового від Франції потилицею зрізав м'яч у свої ворота.

#FRAUKR Ho le CSC de l'Ukraine !!!

4-0 pour la France ! pic.twitter.com/3xVPrUYlJm — Footballsecondes (@Footballsecond1) October 7, 2020

37 хв. Михайличенко прострілив у штрафну, звідки в дотик пробив Малиновський, але відправив м'яч вище воріт.

33 хв. Жиру оформлює дублю і робить рахунок 3:0.

30 хв. Толіссо пробив під поперечину, але Бущан виручив свою команду.

26 хв. Ярмоленко кинувся в напрямку воріт суперника, але забрався в офсайд.

25 хв. ГОЛ! Жиру отримав м'яч на підході до штрафного і обвідним ударом пробив у кут воріт Бущана.

17 хв. Михайличенко отримав пас від Макаренка, але зіграв невдало, подарувавши м'яч супернику.

14 хв. Бущан відбив м'яч ногою від непростого удару Мартіаля.

9 хв. ГОЛ! Жиру пробив головою в Бущана, який відбив удар, однак на добиванні виявився Камавінга.

6 хв. Момент у Франції! Дінь навісив в штрафну, звідки в дотик пробив набіг Павар, але захисник пробив вище.

4 хв. Матч почали активніше гравці збірної України, але на цей момент футболісти обох команд на половині поля нашої команди.

3 хв. Макаренко виконав простріл в штрафну, але Ярмоленко не дістався до м’яча.

1 хв. Стартовий свисток. Матч розпочався! М'яч у центрі поля розвели гравці збірної України.

- Футболісти вже на полі. Звучать гімни обох країн.

- Сьогоднішній матч на "Стад де Франс" стане для "синьо-жовтої" команди першим в нинішньому році з глядачами на трибунах. Відвідати його матимуть змогу не більше 1 000 уболівальників.

- Це буде десята очна зустріч команд, в яких п’ять разів перемогу святкували французи, тричі збірні розписали нічию і лише один раз тріумфували "синьо-жовті".

- Посол Франції в Україні про майбутній поєдинок.

збірні і зіграють у товариському #матчі на стадіоні "Стад де Франс" цього вечора о 21.10 за паризьким часом ! Радий бачити, що прекрасні спортивні зустрічі проходять незважаючи на #covid ! Гарної гри обом командам і нехай переможе найкраща команда ! #FRAUKR @mfa_ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) October 7, 2020

- Через травми і коронавірус зустріч пропускають 14 гравців нашої національної команди. У зв'язку з важкою кадровою ситуацією тренерський штаб вирішив включити в заявку на поєдинок легендарного українського воротаря Олександра Шовковського.

- Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, а її суперники вийдуть на поле в синьому.

- Уже відомі стартові склади. З перших хвилин матчу проти чинних чемпіонів світу зіграють відразу чотири абсолютних дебютантів збірної України: Георгій Бущан, Юхим Конопля, Ілля Забарний та Олександр Зубков.

- Олів'є Жиру зіграє 100 матч за збірну Франції.

Olivier Giroud captains France on his 100th appearance!



And there are full debuts for Houssem Aouar and Eduardo Camavinga against Ukraine #FRAUKR pic.twitter.com/eZmnswBXEi — Goal (@goal) October 7, 2020

Франція: Манданда, Павар, Упамекано, Ленгле, Дінь, Ауар, Камавінга, Нзонзі, Толіссо, Жиру, Марсьяль

Запасні: Льоріс, Маньян, Варан, Кімпембе, Лукас Ернандес, Канте, Погба, Коман, Мбаппе, Грізманн, Бен-Йеддер

Україна: Бущан, Михайличенко, Миколенко, Забарний, Конопля, Макаренко, Харатін, Малиновський, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко

Запасні: Шовковський, Соболь, Пластун, Чеберко, Караваєв, Сидорчук, Циганков, Шепелев, Безус, Яремчук