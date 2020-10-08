Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории

Сборная Украины разгромно уступила национальной команде Франции в товарищеской встрече накануне матчей Лиги наций. Встреча состоялась на арене "Стад-де-Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени и завершилась со счетом 1:4.

"Сине-желтая" команда пропустила четыре гола к 40 минуте спарринга. Счет в игре на 9 минуте встречи открыл Эдуардо Камавинга, сыграв на добивании. Затем Оливье Жиру оформил дубль на 24 и 33 минутах. Под конец первого тайма Виталий Миколенко после подачи с углового головой отправил мяч в собственные ворота.

После перерыва лучше контролировали мяч украинцы, что и вылилось в забитый мяч. Размочил счет на 52 минуте встречи Виктор Цыганков. На что хозяева ответили голами Толиссо на 64 минуте, Мбаппе на 82 и Гризманна на 89 минуте.

Украинская национальная команда впервые в истории пропустила столько мячей в одном матче и потерпела крупнейшее поражение в истории. Ранее украинцы проигрывали максимум в 4 мяча.

Отметим, что из-за травм и коронавируса этот матч пропустили 14 игроков сборной Украины.

После возвращения из Франции сборная Украины проведет на столичном НСК "Олимпийском" два матча Лиги наций - 10 октября против немцев и через три дня - против испанцев.