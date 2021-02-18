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Нічия на користь бельгійців. "Динамо" і "Брюгге" обмінялися забитими голами - 1:1

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 18:50
Нічия на користь бельгійців. "Динамо" і "Брюгге" обмінялися забитими голами - 1:1 Фото: де Кателаре проти Сидорчука (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" і бельгійським "Брюгге". Киянам не вдалося втримати перемогу, після забитого першого голу - 1:1.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Бельгійський клуб прилетів до Києва в ослабленому складі - через спалах COVID "Брюгге" виходив на гру без всього тренерського складу, а також без віце-капітана Ханса Ванакена і захисників Стефано Денсвіла і Матея Мітровіча. На поле "Олімпійського" бельгійців виводив тренер молодіжної команди "Брюгге" U-23 Рік де Міл.

Перший відносно небезпечний момент у матчі був на рахунку гравців "Брюгге". На 7-й хвилині після подачі з лівого флангу м'яч опинився під ногою Мата, проте захисник бельгійців не зумів як слід підлаштуватися і пробив значно вище воріт.

"Динамо" ж, хоч і намагався контролювати хід матчу, однак перший свій момент створило лише на 34-й хвилині. Віталій Буяльський небезпечно пробивав головою після подачі Томаша Кендзьори, проте м'яч парашутом опустився на сітку воріт вже за межами поля. Через 10 хвилин знову ця ж зв'язка опинилася в центрі уваги. Однак знову Буяльський ударом головою не зміг влучити в площину воріт.

А ось ногою у Буяльського вийшло краще. На 62-й хвилині хавбек "Динамо" обвідним ударом з лінії штрафного пробив точно в дальній кут воріт Симона Міньоле - 1:0.

Але довго киянам радіти не довелося. Через п'ять хвилин після подачі з кутового захисник "Брюгге" Брендон Мехеле виграв боротьбу у Артема Бесєдіна і головою відправив м'яч у сітку - 1:1.

Під кінець матчу черговий кутовий біля воріт "Динамо" знову мало не призвів до голу. Кияни забули у власній воротарської 196-сантиметрового Баса Доста, проте голландець пробив вище.

У підсумку матч завершився результативною нічиєю - 1: 1. Таким чином киянам в матчі-відповіді необхідно буде обов'язково забивати, а ось "Брюгге" влаштує і нульова нічия. У Бельгії поєдинок відбудеться вже через тиждень, 25 лютого.

Сьогодні о 22:00 в ЛЄ зіграє свій перший матч ще один український клуб - донецький "Шахтар" на виїзді протистоятиме "Маккабі" з Тель-Авіва.

Варто відзначити, що поєдинок проходив з глядачами. Напередодні зустрічі Міністерство охорони здоров'я дозволило проводити спортивні поєдинки в Україні з глядачами. Сьогодні ж УЄФА дало добро, щоб вболівальники були присутні на трибунах.

Також повідомлялося, що через сильний мороз матч перенесли з 19:55 на 17:00.

Раніше РБК-Україна писало, що "Динамо" і "Шахтар" оновили свої заявки на плей-офф Ліги Європи.

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