Матч Динамо - Брюгге відбудеться з глядачами, квитки вже у продажу

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге" пройде з глядачами. Київський клуб вже почав продаж квитків на гру, яка відбудеться у четвер, 18 лютого, на НСК "Олімпійський".

Повідомляється, що за день до матчу "Динамо" отримало повідомлення від уряду України про зняття заборони на проведення матчів з уболівальниками. Офіційну відповідь УЄФА, яка дозволяє частковий продаж квитків, отримали сьогодні о 10:30.

При цьому квитки дозволили продавати тільки на сектори нижніх ярусів. На матч з "Брюгге" можна заповнити не більше 30% місткості нижніх ярусів НСК "Олімпійський" - це близько 10 000 місць.

Продаж квитків стартував о 11:15, придбати можна на сайтах Esport.in.ua і karabas.com. Ціни від 100 до 800 гривень за квиток в залежності від сектора на стадіоні. Початок матчу - о 17:00.

Матч "Динамо" - "Брюгге "стане першим з жовтня 2020 року в Україні, який пройде з глядачами на трибунах. Ще влітку минулого року уряд дозволив частково заповнювати стадіони на матчах єврокубків, чемпіонату України та збірної України, але через погіршення ситуації з коронавірусом в кінці жовтня знову заборонили такий формат.

Тепер же, з 18 лютого, в Україні, у населених пунктах "зеленої" та "жовтої" зон дозволено проведення матчів з заповнюваністю до 50% від загальної кількості місць на стадіоні.