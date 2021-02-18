Ничья в пользу бельгийцев. "Динамо" и "Брюгге" обменялись забитыми голами - 1:1

В Киеве состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге". Киевлянам не удалось удержать победу, после забитого первого гола - 1:1.

Бельгийский клуб прилетел в Киев в ослабленном составе - из-за вспышки COVID "Брюгге" выходил на игру без всего тренерского состава, а также без вице-капитана Ханса Ванакена и защитников Стефано Денсвила и Матея Митровича. На поле "Олимпийского" бельгийцев выводил тренер молодежной команды "Брюгге" U-23 Рик де Мил.

Первый относительно опасный момент в матче был на счету игроков "Брюгге". На 7-й минуте после подачи с левого фланга мяч оказался под ногой Мата, однако защитник бельгийцев не сумел как следует подстроиться и пробил значительно выше ворот.

"Динамо" же, хоть и пыталось контролировать ход матча, однако первый свой момент создало лишь на 34-й минуте. Виталий Буяльский опасно пробивал головой после подачи Томаша Кендзьоры, однако мяч парашютом опустился на сетку ворот уже за пределами поля. Через 10 минут вновь эта же связка оказалась в центре внимания. Однако снова Буяльский ударом головой не смог попасть в створ ворот.

А вот ногой у Буяльского вышло лучше. На 62-й минуте хавбэк "Динамо" обводным ударом с линии штрафной пробил точно в дальний угол ворот Симона Миньоле - 1:0.

Но долго киевлянам радоваться не пришлось. Спустя пять минут после подачи с углового защитник "Брюгге" Брендон Мехэлэ выиграл борьбу у Артема Беседина и головой отправил мяч в сетку - 1:1.

Под конец матча очередной угловой у ворот "Динамо" вновь чуть не привел к голу. Киевляне забыли в собственной вратарской 196-сантиметрового Баса Доста, однако голландец пробил выше.

В итоге матч завершился результативной ничьей - 1:1. Таким образом киевлянам в ответном матче необходимо будет обязательно забивать, а вот "Брюгге" устроит и нулевая ничья. В Бельгии поединок состоится уже через неделю, 25 февраля.

Сегодня в 22:00 в ЛЕ сыграет свой первый матч еще один украинский клуб - донецкий "Шахтер" на выезде будет противостоять "Маккаби" из Тель-Авива.