Магучіх взяла "золото" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи, Геращенко - друга

Ярослава Магучіх виграла змагання в дисципліні, взявши з першої спроби висоту 2 метри і в цілому по всіх відмітках показавши найкращі результати за спробами. Також вона намагалася взяти висоту 2,07 метра, але провалу всі три спроби.

Ірина Геращенко з першої спроби взяла висоту 1,98 метра, а всі три спроби на 2 метри виявилися безуспішними.

На третьому місці опинилася фінка Елла Юннила. Вона з першої спроби пройшла позначку 1,96 метра, але не змогла взяти висоту 1,98 м.

Четвертою дисципліни виявилася ще одна українка Юлія Левченко. Вона завершила змагання після трьох невдалих спроб взяти висоту 1,96 м.