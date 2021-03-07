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Украинки взяли "золото" и "серебро" по прыжкам в высоту на чемпионате Европы

Автор: Роман Тверденко

Украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Киевлянка Ирина Геращенко взяла "серебро".

Подробности - в материале РБК-Украина.

Ярослава Магучих выиграла соревнования в дисциплине, взяв с первой попытки высоту в 2 метра и в целом по всех отметках показав лучшие результаты по попыткам. Также она пыталась взять высоту 2,07 метра, но провала все три попытки.

Ирина Геращенко с первой попытки взяла высоту 1,98 метра, а все три попытки на 2 метра оказались безуспешными.

На третьем месте оказалась финка Элла Юннила. Она с первой попытки прошла отметку 1,96 метра, но не смогла взять высоту 1,98 м.

Четвертой в дисциплине оказалась еще одна украинка Юлия Левченко. Она завершила соревнования после трех неудачных попыток взять высоту 1,96 м.

Всего на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, который прошел в польском Торуне сборная Украины взяла три медали - две золотых (Ярослава Магучих в прыжках в высоту и Марина Бех-Романчук в прыжках в длину) и одно "серебро" (Ирина Геращенко в прыжках в высоту).

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Новости Украины легкая атлетика
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