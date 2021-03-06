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Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики

Новость на русском → Торун, Субота 06 березня 2021 23:00
Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики Фото: Марина Бех-Романчук (facebook.com/olympicua)
Автор: Дмитро Левицький

Українка Марина Бех-Романчук сьогодні здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні. Чемпіонат проходить у польському місті Торун.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України на сторінці у Facebook.

Як наголосили в НОК, українка Бех-Романчук змогла пригнути на 6 метрів 92 сантиметрів, обійшовши чинну чемпіонку світу.

"Перша медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, що триває у польському Торуні, і одразу золото. В останній спробі наша стрибунка у довжину показує найкращий результат сезону у світі 6 метрів 92 сантиметрів і залишає за спиною чинну чемпіонку світу Малайку Міхамбо", - заявили в НОК.

Нагадаємо, сьогодні українка Юлія Джима виборола срібло у спринтерській гонці на етапі Кубка світу з біатлону. Українка відстала від переможниці всього на 9 секунд.

Додамо, 20 лютого українська жіноча збірна виграла бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці.

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