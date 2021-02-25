Гол Буяльського допоміг "Динамо" пройти "Брюгге" на шляху до 1/8 фіналу ЛЄ

На матч з киянами бельгійці підходили все з тими ж коронавірусними проблемами. Хоча і привід для радості в день матчу з'явився - після позитивного тесту вчора, основний голкіпер "Брюгге" Міньоле отримав негативний результат повторного тесту і на поле таки зміг вийти. Але і без цього відразу 6 гравців бельгійського клубу пропускали поєдинок через COVID-19. При цьому зі старту у "Брюгге" вийшов Соболь, який перший матч у Києві пропускав через дискваліфікацію.

Бельгійцям було вигідно грати від захисту, тому вперед великими силами "Брюгге" не йшов. Але при цьому бельгійці були трохи гостріше. Хоча за перші 45 хвилин можна згадати лише небезпечний удар Доста після подачі з флангу, але Бущан загрозу відвів.

У другій половині "Динамо" ледь не привіз собі гол. На 62-й хвилині Сирота пролетів повз м'яч, який опинився в ногах Баджи, біля якого в радіусі 15 метрів не було нікого. Форвард бельгійців спокійно увійшов у карний, однак пробив точно в Бущана. Може невеликий кут допоміг киянам.

А під кінець матчу "Динамо" таки забило. На 83-й хвилині Родрігес закинув за спини захисника, Циганков дістав м'яч на лінії і відпасував на Буяльського, який проткнув м'яч у вже порожні ворота - 0:1. Це була чи не перша небезпечна атака киян у другому таймі.

В доданий час Шапаренко міг подвоїти перевагу, але Міньоле свою команду виручив. У підсумку мінімальна перемога, яка дозволила "Динамо" вийти в 1/8 фіналу.

Жеребкування наступної стадії ЛЕ пройде завтра, 26 лютого.