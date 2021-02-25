Гол Буяльского помог "Динамо" пройти "Брюгге" на пути в 1/8 финала ЛЕ

На матч с киевлянами бельгийцы подходили все с теми же коронавирусными проблемами. Хотя и повод для радости в день матча появился - после положительного теста вчера, основной голкипер "Брюгге" Миньоле получил отрицательный результат повторного теста и на поле таки смог выйти. Но и без этого сразу 6 игроков бельгийского клуба пропускали поединок из-за COVID-19. При этом со старта у "Брюгге" вышел Соболь, который первый матч в Киеве пропускал из-за дисквалификации.

Бельгийцам было выгодно играть от защиты, поэтому вперед большими силами "Брюгге" не шел. Но при этом бельгийцы были немного острее. Хотя за первые 45 минут можно вспомнить лишь опасный удар Доста после подачи с фланга, но Бущан угрозу отвел.

Во второй половине "Динамо" чуть само не привезло себе гол. На 62-й минуте Сирота пролетел мимо мяча, который оказался в ногах Баджи, около которого в радиусе метров 15 не было никого. Форвард бельгийцев спокойно вошел в штрафную, однако пробил точно в Бущана. Может небольшой угол помог киевлянам.

А под конец матча "Динамо" таки забило. На 83-й минуте Родригес забросил за спины защитника, Циганков достал мяч на линии и отпасовал на Буяльского, который проткнул мяч в уже пустые ворота - 0:1. Это была чуть ли не первый опасная атака киевлян во втором тайме.

В добавленное время Шапаренко мог удвоить преимущество, но Миньоле свою команду выручил. В итоге минимальная победа, которая позволила "Динамо" выйти в 1/8 финала.

Жеребьевка следующей стадии ЛЕ пройдет завтра, 26 февраля.