Ференцварош - Динамо: що треба знати про принциповий матч Ліги чемпіонів

Чи зможе Ребров переграти свій колишній клуб

"Ференцварош" прийме "Динамо" на стадіоні "Групама Арена" в Будапешті в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна було на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають київську команду фаворитом зустрічі.

Прев'ю

У групі G є дві команди, які напевно будуть боротися за перше і друге місце. І це "Барселона" і "Ювентус". "Динамо" ж разом з "Ференцварош" битимуться за право представляти свою країну в Лізі Європи. Навіть сам Мірча Луческу визнав, що реальна мета для його команди - боротьба за третє місце в групі.

І ось уже в другому турі ці дві команди зійдуться між собою в очному протистоянні. Цей поєдинок може бути ключовим для обох команд на груповому етапі турніру.

Шлях команд

Мірча Луческу вивів київське "Динамо" груповий етап Ліги чемпіонів через чотири роки, а ось "Ференцвароша" там не було 25 років. Пікантності ситуації додає той факт, що головним тренером угорської команди є легенда "біло-синіх" Сергій Ребров, а киян зараз тренує колишній наставник принципового суперника. І київські фанати вже позначили свою позицію.

Ультрас «Динамо» провели акцию против владельцев киевского клуба и главного тренера команды https://t.co/AtTMYVo0Rm — Tribuna.com Украина (@tribunaua) October 20, 2020

Для "Динамо" домашня зустріч першого туру проти "Ювентуса" завершилась поразкою з рахунком 0:2. Угорський клуб також не зміг взяти очки в першому матчі. "Барселона" виграла з розгромним рахунком 5:1. Єдиний гол за "Ференцварош" забив український півзахисник Ігор Харатін ударом з пенальті.

Статистика зустрічей

Команди зустрічалися між собою лише раз - "Динамо" в 1975 році в рамках Кубка володарів Кубків обіграло "Ференцварош" з рахунком 3:0.

А ось тренери в рамках внутрішніх українських матчів стикалися вісім разів - чотири рази в українській Прем'єр-лізі, двічі в Кубку України і двічі в Суперкубку. На рахунку українця три перемоги, у румуна їх чотири, а одна зустріч завершилася внічию.

Кадрова ситуація

Напередодні зустрічі два гравці "Динамо" отримали позитивні тести на коронавірус. Це - воротар Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко, які пішли на ізоляцію. Їхні місця у заявці зайняли новачки - Белуце та Клейтон. Також не зіграють травмовані захисники Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич, дискваліфікований до грудня 2020 нападник Артем Бєсєдін, який вже повернувся до тренувань з командою.

У "Ференцвароша" всі основні гравці в строю і готуються до поєдинку.

Прогноз

Букмекери обережні у своїх прогнозах, вважаючи, що у майбутньому поєдинку зійдуться рівні за силою команди. Однак фаворитом все ж, на їхню думку, є київський клуб. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" становить 2,30, тоді як шанси на тріумф "Ференцварош" у 3,25, а нічийний результат пропонується зі схожим коефіцієнтом - 3,30. Фахівці вважають, що обидві команди зможуть відзначитися - 2,87.

Де дивитись

"Ференцварош" прийме "Динамо" на стадіоні "Групама Арена", що у Будапешті. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок телеканалі "Футбол 2". Час початку зустрічі - 22:00 за київським часом.