"Динамо" програло "Ювентусу" в першому турі групи Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" поступилося "Ювентусу" в стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч в Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов за повної ігрової переваги туринського клубу, кілька небезпечних моментів біля воріт "біло-синіх" могли перетворитися в забиті м'ячі, але Георгій Бущан в потрібних ситуаціях, як і в матчах збірної України, виручив.

Kulu with an amazing skill but the saves it ! #DynamoJuvepic.twitter.com/mpZxmN38vV — Juve Canal (@juvecanal2) October 20, 2020

Підопічні Андреа Пірло вийшли вперед відразу після перерви. Бущан впорався з ударом Кулусевскі, але вже добивання Мората з воротарської стало гольовим. У кінцівці зустрічі іспанський нападник оформив дубль після навісу Куадрадо.

Це перша поразка киян в офіційному матчі з моменту, коли влітку команду очолив Мірча Луческу. Після призначення румунського фахівця "Динамо" провело 10 поєдинків, в яких взяло 8 перемог і двічі зіграло внічию. Поразка під його керівництвом було тільки в товариській грі.

У наступному турі групи "Динамо" зіграє на виїзді з "Ференцварош". Сьогодні також відбудеться другий матч квартету G - "Барселона" прийме команду українського тренера Сергія Реброва.