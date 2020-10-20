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"Динамо" програло "Ювентусу" в першому турі групи Ліги чемпіонів

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 21:48
"Динамо" програло "Ювентусу" в першому турі групи Ліги чемпіонів Фото: "Диннамо" - "Ювентус" (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Вера Олейник

Київське "Динамо" поступилося "Ювентусу" в стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч в Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов за повної ігрової переваги туринського клубу, кілька небезпечних моментів біля воріт "біло-синіх" могли перетворитися в забиті м'ячі, але Георгій Бущан в потрібних ситуаціях, як і в матчах збірної України, виручив.

Підопічні Андреа Пірло вийшли вперед відразу після перерви. Бущан впорався з ударом Кулусевскі, але вже добивання Мората з воротарської стало гольовим. У кінцівці зустрічі іспанський нападник оформив дубль після навісу Куадрадо.

Це перша поразка киян в офіційному матчі з моменту, коли влітку команду очолив Мірча Луческу. Після призначення румунського фахівця "Динамо" провело 10 поєдинків, в яких взяло 8 перемог і двічі зіграло внічию. Поразка під його керівництвом було тільки в товариській грі.

У наступному турі групи "Динамо" зіграє на виїзді з "Ференцварош". Сьогодні також відбудеться другий матч квартету G - "Барселона" прийме команду українського тренера Сергія Реброва.

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