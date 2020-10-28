Ференцварош - Динамо: что надо знать о принципиальном матче Лиги чемпионов

Сможет ли Ребров переиграть свой бывший клуб

"Ференцварош" примет "Динамо" на стадионе "Групама Арена" в Будапеште в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно было на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают киевскую команду фаворитом встречи.

Превью

В группе G есть две команды, которые наверняка будут бороться за первое и второе место. И это "Барселона" и "Ювентус". "Динамо" же вместе с "Ференцварошем" будут сражаться за право представлять свою страну в Лиге Европы. Даже сам Мирча Луческу признал, что реальная цель для его команды - борьба за третье место в группе.

И вот уже во втором туре эти две команды сойдутся между собой в очном противостоянии. Этот поединок может быть ключевым для обеих команд на групповом этапе турнира.

Путь команд

Мирча Луческу вывел киевское "Динамо" групповой этап Лиги чемпионов спустя четыре года, а вот "Ференцвароша" там не было 25 лет. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что главным тренером угорской команды является легенда "бело-синих" Сергей Ребров, а киевлян сейчас тренирует бывший наставник принципиального соперника. И киевские фанаты уже обозначили свою позицию.

Ультрас «Динамо» провели акцию против владельцев киевского клуба и главного тренера команды https://t.co/AtTMYVo0Rm — Tribuna.com Украина (@tribunaua) October 20, 2020

Для "Динамо" домашняя встреча первого тура против "Ювентуса" завершилась поражением со счетом 0:2. Угорский клуб также не сумел взять очки в первом матче. "Барселона" выиграла с разгромным счетом 5:1. Единственный гол за "Ференцварош" забил украинский полузащитник Игорь Харатин ударом с пенальти.

Статистика встреч

Команды встречались между собой лишь раз - "Динамо" в 1975 году в рамках Кубка обладателей Кубков обыграло "Ференцварош" со счетом 3:0.

А вот тренеры в рамках внутренних украинских противостояний сталкивались восемь раз - четыре раза в украинской Премьер-лиге, дважды в Кубке Украины и дважды в Суперкубке. На счету украинца три победы, у румына их четыре, а одна встреча завершилась вничью.

Кадровая ситуация

Накануне встречи два игрока "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус. Это - вратарь Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко, которые ушли на изоляцию. Их места в заявке заняли новички - Белуце и Клейтон. Также не сыграют травмированные защитники Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич, дисквалифицирован до декабря 2020 нападающий Артем Беседин, который уже вернулся к тренировкам с командой.

У "Ференцвароша" все основные игроки в строю и готовятся к поединку.

Прогноз

Букмекеры осторожны в своих прогнозах, считая, что в предстоящем поединке сойдутся равные по силам команды. Однако фаворитом все же, по их мнению является киевский клуб. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 2,30, тогда как шансы на триумф "Ференцварош" в 3,25, а ничейный результат предлагается с похожим коэффициентом - 3,30. Специалисты считают, что обе команды смогут отличиться - 2,87.

Где смотреть

"Ференцварош" примет "Динамо" на стадионе "Групама Арена" в Будапеште. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок телеканале "Футбол 2". Время начала встречи - 22:00 по киевскому времени.