"Динамо" дало бій "Барселоні" у матчі третього туру Ліги чемпіонів

"Барселона" насилу обіграла київське "Динамо" у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" у столиці Каталонії завершилася з рахунком 2:1.

Каталонці відкрили рахунок на самому старті поєдинку. На 5 хвилині Мессі реалізував пенальті за фол Попова на капітані "блаугранас". Єдиний воротар у розпорядженні тренерського штабу киян Нещерет вгадав напрямок удару, однак врятувати ворота не вдалося.

"Біло-сині" мали шанси зрівняти рахунок, проте Андре тер Штегена здійснював сейв за сейвом.

У підсумку на 65 хвилині зустрічі Піке ударом головою відправив м'яч у дальній кут воріт. "Динамо" відіграло один м'яч на 75 хвилині - пробивав Вербич, але Тер Штеген врятував свою команду, після чого першим на добивання встиг Циганков. На більше киян не вистачило.

В іншому матчі групи "Ювентус" на виїзді розгромно обіграв "Ференцварош" - 4:1. У наступному турі команди проведуть матчі-відповіді. Зустрічі відбудуться 24 листопада.

Нагадаємо, що поєдинок знаходився під загрозою зриву.