"Динамо" дало бой "Барселоне" в матче третьего тура Лиги чемпионов

"Барселона" с трудом обыграла киевское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии завершилась со счетом 2:1.

Каталонцы открыли счет на старте поединка. На 5 минуте Месси реализовал пенальти за фол Попова на капитане "блаугранас". Единственный вратарь в распоряжении тренерского штаба киевлян Нещерет угадал направление удара, однако спасти ворота не удалось.

"Бело-синие" имели шансы сравнять счет, однако Андре тер Штегена совершал сэйв за сэйвом.

В итоге на 65 минуте встречи Пике ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот. "Динамо" отыграло один мяч на 75 минуте - пробивал Вербич, но Тер Штеген спас свою команду, после чего первым на добивание успел Цыганков. На большее киевлян не хватило.

В другом матче группы "Ювентус" на выезде разгромно обыграл "Ференцварош" - 4:1. В следующем туре команды проведут ответные встречи. Матчи состоятся 24 ноября.

Напомним, что поединок находился под угрозой срыва.