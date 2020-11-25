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"Боруссия" М второй раз подряд крупно обыграла "Шахтер" в Лиге чемпионов

Новина українською → Менхенгладбах, Среда 25 ноября 2020 21:46
"Боруссия" М второй раз подряд крупно обыграла "Шахтер" в Лиге чемпионов Фото: "Боруссия" М - "Шахтер" (twitter.com/borussia)
Автор: Вера Олейник

Менхенгладбахцы в двух матчах забили донецкому клубу 10 мячей

"Боруссия" М крупно обыграла донецкий "Шахтер" в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе (Германия) завершился со счетом 4:0.

Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом немецкой команды, а "горняки" выглядели блекло и ничего опасно в атаке не создали. Как результат, три гола были забиты в первой половине игры.

Счет в поединке открыл Ларс Штиндль, забив с пенальти на 17 минуте встречи. На 34 минуте Нико Эльведи кивком головы послал мяч в воротах "горняков", а в добавленное к первому тайму время Брель Эмболо сделал счет разгромным. Итоговый результат установил защитник Оскар Вендт на 77 минуте.

Таким образом, по итогам двух матчей подопечные Марко Розе отправили десять безответных голов в ворота Андрея Пятова.

Менхенгладбахцы закрепились в качестве лидера турнирной таблицы с восемью очками в активе, а "Шахтер" с четырьмя баллами занимает вторую строчку. Впрочем, украинская команда сегодня опустится на третью позицию. В другом поединке группы сойдутся "Интер" и "Реал".

Напомним, "Барселона" разгромила "Динамо" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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